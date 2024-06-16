Bayram tatili toplam kaç gün? Özel sektöre ve kamu çalışanlarına Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı 9 gün tatili ne zaman başlıyor ve tatil ne zaman bitiyor soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı özel sektöre 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün, 9 gün tatil kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belirlendi. Kamu çalışanlarına bayram tatili uzatıldı. 20-21 Haziran günleri bayram tatiline eklendi.

Ancak Özel sektörde 9 gün tatil olup olmayacağı tamamen işverenin kararına bağlıdır. Resmi tatil günleri haricinde işverenin ek tatil günleri vermesi, işyerinin işleyişine ve yönetimin kararlarına göre belirlenir. Bu nedenle, özel sektör çalışanlarının kesin bilgi için işyerlerinin insan kaynakları departmanına başvurması önerilir.

Kurban Bayramı tatili süresince tatil planı yapacak olan özel sektör çalışanları, işverenleriyle iletişimde kalarak net bilgiyi alabilirler.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TOPLAM KAÇ GÜN?

2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram tatilinin arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü ile birleşmesi durumunda, hafta sonu tatilleri de eklenince 9 günlük bir tatil süresi oluyor.