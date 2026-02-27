Haberler

Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Son yağışların etkisiyle gölde 14 santimetrelik artış yaşanırken, bu yükseliş yaklaşık 6 milyon ton ilave suya karşılık geldi.

  • Salda Gölü'nün su seviyesi 15 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasında 14 santimetre arttı.
  • Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Salda Gölü'ndeki su seviyesi artışı yaklaşık 6 milyon ton suya tekabül ediyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü son yıllarda kuraklıkla gündeme geliyordu.

Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

" Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nden yüzleri güldüren bir haber geldi.

Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Salda Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış gözlenirken bu durum Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan verilerle ortaya konuldu.

Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

14 SANTİMETRE ARTTI

15 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasını kapsayan ölçümlerde, göl su seviyesinin 14 santimetre arttığı tespit edildi. Yetkililer, gölün geniş yüzey alanı dikkate alındığında bu artışın yaklaşık 6 milyon ton suya tekabül ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Yüksek teyakkuzda olun

Dev ülke İsrail'deki vatandaşlarını uyardı: Teyakkuzda olun
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta