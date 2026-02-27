Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Son yağışların etkisiyle gölde 14 santimetrelik artış yaşanırken, bu yükseliş yaklaşık 6 milyon ton ilave suya karşılık geldi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü son yıllarda kuraklıkla gündeme geliyordu.
SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Salda Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış gözlenirken bu durum Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan verilerle ortaya konuldu.
14 SANTİMETRE ARTTI
15 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasını kapsayan ölçümlerde, göl su seviyesinin 14 santimetre arttığı tespit edildi. Yetkililer, gölün geniş yüzey alanı dikkate alındığında bu artışın yaklaşık 6 milyon ton suya tekabül ettiğini belirtti.