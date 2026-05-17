Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto
Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor maçında rakiplerinin ikinci golünün ardından kendi oyuncularına ıslıkla tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'a karşı devreyi 2-0 geride tamamladı.
TARAFTARLARDAN OYUNCULARA TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında oyuncularına tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı maçta 36. dakikada 2-0 geriye düştü. Tribünlerdeki az sayıda taraftar, Eyüpspor'un ikinci golünün ardından topun kendi oyuncularına geldiği her esnada futbolcuları ıslıkladı.
ZEKİ MURAT GÖLE'DEN DESTEK
Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olan Zeki Murat Göle, saha kenarında sık sık ikazlarda bulunarak oyuncularına destek oldu.