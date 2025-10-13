Kumru yapay zekanın özellikleri nedir? ChatGPT'ye rakip olacak Türk yapımı yapay zeka Kumru çıktı mı, ne zaman çıkıyor?

Yapay zekâ dünyasında ses getiren Chatgpt'ye karşı Türkiye'den güçlü bir rakip yükseliyor. META'nın desteğiyle geliştirilen yeni dil modeli "Kumru", tamamen Türkçe veriler kullanılarak tasarlandı. Türkçe'yi anlama, akıcı iletişim kurma ve doğal cevaplar verme yetenekleriyle öne çıkan bu yapay zekâ, teknoloji gündeminde hızlıca dikkatleri üzerine çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KUMRU YAPAY ZEKA ÇIKTI MI?

Yeni bir Türkçe yapay zekâ modeli olarak kamuoyunun dikkatine sunuldu: Kumru. META desteğiyle geliştirilen bu model, tamamen Türkçe verilerle eğitilmiş olmasıyla ön plana çıkıyor ve özellikle ChatGPT gibi modellerle karşılaştırıldığında Türk kullanıcılar için daha uygun bir alternatif olma hedefi taşıyor.

KUMRU YAPAY ZEKANIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Kumru, Türkçe dilinde anlama ve üretme kapasitesine sahip, hem yazılı hem de sesli iletişim desteği sunan bir model olarak tasarlandı. Yaklaşık 7,4 milyar parametreyle geliştirilen versiyonu sayesinde, 16 GB VRAM'e sahip tüketici sınıfı grafik kartlarında bile çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Modelin ön eğitim aşaması, Meta'nın LLaMA-3 modelinden alınan destekle NVIDIA H100 ve H200 GPU'ları üzerinde yürütüldü ve 500 GB'lık Türkçe veri setiyle eğitildi. Geliştirici şirket VNGRS, modelin yerel cihazlarda çalışabilmesini, gizlilik avantajı sağlayabilmesini ve API ile entegre edilebilmesini amaçlıyor.

Kumru'nun daha küçük sürümü olan "Kumru-2B" versiyonu ise yalnızca 4,8 GB bellekle çalışabiliyor ve mobil cihazlarda bile test edilebiliyor. Bu sayede hem yüksek donanımlı hem de daha sınırlı kaynaklara sahip cihazlarda kullanılabilirlik sağlanıyor.

Kumru'nun sahip olduğu özellikler arasında doğal Türkçe yanıt üretimi, karmaşık cümleleri anlama, diyalog kurabilme ve sesli komutlara yanıt verebilme öne çıkıyor. Modelin yerli veri temelli altyapısı, Türk kültürüne ve diline uygun yanıtlar üretmesini destekliyor.