Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm fragmanı izle! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Nusreddin hiç beklenmedik bir şekilde saraya gelmiş ve Sultan Nureddin'e Selahaddin'in onun öz oğlu olmadığını öğrendiğini söylemiştir. Selahaddin ise Gregor'un elindeki esirleri kurtarmıştır. Şimdi sıra Sultan Nureddin'in de katılımıyla Askalan'ı fethetmektir. Fakat Nusreddin'in sırrı açmakla tehdit ettiği Sultan Nureddin kuşatmaya gidemez. Bu durum Selahaddin ve Sultan Nureddin cephesinde sert bir çatışmaya sebep olur. Selahaddin'e iyice intikam güden Gregor ise hemen harekete geçer ve vahşice bir hareketle Selahaddin'in esaretten kurtardığı alplarla, Halil'i öldürür. Halil'in ölümü Askalan obasında da büyük bir acı ve öfkeyle karşılanır.

Gregor'un yaptığı eyleme karşılık Selahaddin, adeta savaş ilan eder. Nureddin ise kararında nettir. Müslüman Beyler ile birliği sağlamadan hareket etmeyecektir. Baba ve oğul bu noktada ciddi bir yol ayrımına girer ve Selahaddin, bir başına savaşa koyulur.

Beyleri toya toplayan Nureddin, birliği sağlayıp onları Haçlılar'a karşı ittifak olmaya ikna edebilecek midir? Eline geçen sırla büyük bir koz elde eden Nusreddin'in bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Gregor ile karşı karşıya gelen Selahaddin, Askalan'ı alabilecek midir?

Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonu ile sezonun en iddialı işi olan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer paylaşıyor. Dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ OYUNCULARI

Uğur Güneş

Dilin Döğer

Mehmet Ali Nuroğlu

Kaan Çakır

Erdinç Gülener

Tuvana Türkay

Ekin Türkmen

Gökçe Akyıldız

Sezgin Erdemir

Ece Özdikici

Seda Yıldız

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!