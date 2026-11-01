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Küçükçekmece’de kapsamlı saha teması: Milletvekili Şengül Karslı sokağın nabzını tuttu

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Küçükçekmece’de kapsamlı saha teması: Milletvekili Şengül Karslı sokağın nabzını tuttu
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AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Küçükçekmece’de sivil toplum kuruluşları, mahalle yöneticileri ve esnafla bir araya gelerek ilçenin farklı toplumsal kesimleriyle geniş çaplı bir saha buluşması gerçekleştirdi.

Siyasetin merkezine vatandaşla doğrudan teması alan AK Parti’nin saha çalışmaları, İstanbul’un kritik ilçelerinden Küçükçekmece’de hız kesmeden devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, ilçenin farklı sosyal dinamiklerini ve yerel temsilcilerini kapsayan yoğun bir ziyaret programıyla sokağın nabzını tuttu. Karslı’nın temasları olağan bir temsil faaliyetinin ötesine geçerek, sivil toplumdan esnafa, mahalle yönetiminden site sakinlerine kadar toplumun tüm katmanlarıyla eş zamanlı bir diyalog köprüsü olarak öne çıktı.

Küçükçekmece’nin yerel yapısında önemli durakları kapsayan programın merkezinde, toplumsal zenginliği yansıtan kurumlar yer aldı. Milletvekili Karslı, kültürel çeşitliliğin ve dayanışmanın simgesi olan 7 Bölge 7 Renk Derneği’ni ziyaret ederek sivil toplumun sahadaki birleştirici gücüne vurgu yapan bir temas gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşlarının ardından rotasını toplu konut alanlarına çeviren Karslı, TOKİ Göl Konutları Site Yönetimi ile bir araya geldi. Bu buluşma, yerel yaşam alanlarının yönetimi ve mahalle kültürünün sürdürülebilirliği açısından milletvekili nezdinde gösterilen hassasiyetin bir yansıması oldu.

Saha çalışmalarının en canlı ayaklarından birini ise bölge esnafıyla yapılan buluşmalar oluşturdu. Karslı, Küçükçekmece esnafıyla iş yerlerinde bir araya gelerek sokağın ekonomik ve sosyal ritmine doğrudan tanıklık etti, vatandaşlarla birebir iletişim kurdu. Temasların son durağında ise yerel demokrasinin ilk basamağı olan muhtarlık müessesesi ziyaret edildi. İstasyon Mahallesi Muhtarı ile gerçekleştirilen görüşme, mahallenin genel yapısı ve yerel beklentiler üzerine kurulan doğrudan iletişim ağı açısından programın tamamlayıcı unsuru oldu.

Milletvekili Şengül Karslı’nın Küçükçekmece’deki bu geniş kapsamlı mesaisi, AK Parti’nin halkla iç içe siyaset anlayışının güncel bir pratiği olarak kayıtlara geçti. Farklı toplumsal kesimlerin tek bir programda buluşturulduğu bu temaslar, milletin vekili olarak yerel sorunları yerinde dinleme ve her koşulda vatandaşın yanında olma ilkesinin sahada kesintisiz sürdüğünü gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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