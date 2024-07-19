Kübra Par kimdir? Kübra Par ve Mustafa Destici canlı yayında neden tartıştı, ne oldu?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı Hilal Destici'nin TBMM'de işe başlaması tepkileri de beraberinde getirmişti. Konuya ilişkin tv100 yayınında Kübra Par'a konuşan Destici ile Par arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

"MİLLETVEKİLLERİ ÇOCUKLARINI MECLİS'TE İŞE SOKACAK OLURSA BU VATANIN EVLATLARI NASIL İŞ BULACAK?"

Kübra Par, Destici'ye, "Mustafa Bey, siz yılların siyasetçisisiniz. Bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? 1. sorum bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken, çok hak ediyor olabilir, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir, ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını, eğer Meclis'te işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorum bu." diye sordu.

Destici ise, "Söyleyeyim. Bir kere siz de tanıyorsunuz, herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, yolda kalmış, iş ihtiyacı olan herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız; siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun... Hiçbir yerde çalışmasınlar. Bunu da değerlendirelim" dedi.

Destici'nin sözlerine Par "Yoo, asla. Ne ilgisi var. O zaman her milletvekili kızını Meclis'te işe soksun. Her belediye başkanı çocuklarını çalıştığı belediyede işe soksun. 'Ne güzel onların da çalışmaya hakkı var' deyip geçelim" diyerek cevap verdi.

KÜBRA PAR VE MUSTAFA DESTİCİ CANLI YAYINDA NEDEN TARTIŞTI?

Kübra Par ise, "Burada sizin şahsınızla ilgili hiçbir mesele yok. Lütfen sözlerimi de şahsınıza yönelik veya partinize yönelik olarak algılamayın. Fakat biz daha geçen hafta CHP'li milletvekillerinin kendi yakınlarını CHP Belediye Başkanlarının işe alıp sonra da "Bu gençler işe girmesin mi canım?" demesini sonuna kadar eleştirdik. Burada mesele parti değil. Kızınıza da yazık. İstifa etmeyi düşünüyor mu?" cevabını verince Destici ise "Burada gayriahlaki bir durum yoktur. Gayri vicdani bir durumda yoktur, gayri yasal bir durumda yoktur." dedi.

Kübra Par ise "Gayri etik bir durum var." diyerek Mustafa Destici'ye yanıt verdi.

KÜBRA PAR KİMDİR?

Başarılı gazeteci Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun şeklindedir. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını sunmuştur. Bir süredir TV100 ekranlarında yer alan Kübra Parmaksızoğlu, Kübra Par'la Farklı Açılar programını sunuyor.