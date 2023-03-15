Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kübra Güran Yiğitbaşı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kübra Güran Yiğitbaşı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı (1979, Ankara) Türk bürokrat, akademisyen ve yazar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı iken, 12 Mayıs 2022'de Afyonkarahisar valisi olarak atanmıştır.

Eğitimi

İmam hatip lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 2012 yılında, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ardından aynı fakültede yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı.

Bu görevdeyken, 8 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı bir canlı yayında söz alarak "özgürleştirici adımları" için teşekkür etti. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ile birlikte TÜRGEV'in "Vakıf Meclisi"nde görev aldı.

Kamu Görevi

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı. 5 Ağustos 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevine getirildi. 12 Mayıs 2022'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar valisi olarak atandı.

Eserleri

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden dört ay sonra, darbeye direnenleri konu alan, Direnen Kalplerin Hikayesi adında bir belgesel çekti. 2018 yılında ise "Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım" ile "Siyasal Dilin Satır Arası" başlıklı iki kitap çıkardı.

Kişisel yaşamı

Evli ve üç çocukludur. Sağlık alanında faaliyet gösteren iki özel şirketin hissedarları arasındadır. Yiğitbaşı'nın kayınpederi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı, üniversitede basılan ve "Atatürkçülük karşıtı görüşlerin yer aldığı, laikliğin dinsizlik olarak tanımlandığı, tarihi gerçeklerin tahrif edildiği" belirtilen bir tarih kitabının önsözünü yazması ile gündeme gelmiş ve Eylül 1998'de görevinden istifa etmişti.