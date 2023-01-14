Kubat kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Kubat şarkıları!

Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan şarkıcı Kubat hakkında Kubat kimdir araştırması yapılıyor. Kubat kim? Kubat aslen nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi merak ediliyor. Peki, Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Kubat'ın şarkıları!

Kubat kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan şarkıcı Kubat hakkında Kubat kimdir araştırması yapılıyor. Kubat kim? Kubat aslen nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi merak ediliyor. Peki, Kubat kimdir? Kubat kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Kubat'ın şarkıları haberimizde...

KUBAT KİMDİR?

Ramazan Kubat bilinen adıyla Kubat, 4 Ekim 1974 Anvers, Belçika doğumlu Türk halk müziği şarkıcısıdır. Anvers, Belçika'da Emirdağlı bir ailenin oğlu olarak doğup büyüdü.

1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Karacalar köyünden göçmüş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Amcası Kur'an ezberi hafız aynı zamanda dedesi olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır.

Kubat'ın Sanat Yaşamı

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür. Bunlardan bazıları hakkında söylenebilir özetler;

1997: Bugün (Yıldız Tilbe ile düet)

1999: Bir ayrılık, Bir yoksulluk, Bir Ölüm

2000: Arşiv; 1-2-3. 35 Anonim Türk halk şarkısını birleştiren üç albüm ile bir dizide oluşan bu albüm, onun kariyerinde önemli bir noktaya sahiptir, geleneksel şarkıları dikkat çeken sanatçı şarkılarına yöresel ağırlıklı kliplerde çekmiştir. Albüm her şarkı ile ilgili öykünün ayrıntılarını veren sekiz dilde hazırlanan 80 sayfalık bir kitapçık ile yayınlanmıştır.

2003: Lokman; diğer yandan bu albümünde Türk halk müziğini rock müzik, pop müzik, Caz ve klasik müzik ile eşleştirmiştir. Uluslararası ve yeni unsurlarla Türk gelenekleri içinde yaptığı çabaları yansıtan 2002 yılında büyük bir konser takdim edildi, René Giessen, "Anadolu Güneşi" başlığıyla İstanbul'da orkestranın da bulunduğu konser Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılmıştır.

2005: Yare Doğru; albümü daha muhafazakâr bir görünüme sahiptir.

Kubat'ın Albümleri

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat 2008

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü

2018: Türküyüz

2022: Koca Dünya

Müzik videoları

"Esme Deli Rüzgâr"

"Kara Ağaç"

"Dermanımsın"

"İnce İnce"

"Halkalı Şeker"

"Türküyüz"

"Yar Yarası"

Kubat'ın Filmografisi

2020: Kalk Gidelim

2014: Arkadaşım Hoşgeldin

2013: Güldür Güldür

2013: Leyla ile Mecnun

2011: Eyyvah Eyvah 2

Kubat'ın Aldığı Ödüller

1998: 4. Kral TV Video Müzik Ödülleri - Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı

2011: 17. Kral Müzik Ödülleri - Kral FM Türk Halk Müziği Özel Ödülü