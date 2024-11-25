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Kreşler kapatıldı mı?

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İlk kez CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından dile getirilen, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyelere kreşlerin kapatılması talimatı verdi' iddiası tartışılmaya devam ediyor. Peki, Kreşler kapatıldı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği iddiası hakkında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Senin yazın vız gelir tırıs gider! Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum" dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bakanlığın belediyeye ait kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Peki, Kreşler kapatıldı mı?

KREŞLER KAPATILDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği iddiası hakkında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Senin yazın vız gelir tırıs gider! Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum" dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bakanlığın belediyeye ait kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İlk kez CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından dile getirilen, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediyelere kreşlerin kapatılması talimatı verdi' iddiası tartışılmaya devam ediyor.

2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul için yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iddiayla birlikte yeniden karşı karşıya geldi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Toplantısı'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Murat Kurum'u hedef alarak "Bu akılla millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" ifadelerini kullandı.

"Bu çocuk etkinlik merkezi dediğimiz kreşler var ya, 'Belediyelerin kreş yaptıklarını tespit ettik, belediyeler derhal bu kreşleri kapatın' diye bize yazı yazdı" diyen Ekrem İmamoğlu, "Şimdi, ben bunlara Allah akıl versin diye dua ediyorum ya, bakın, Mustafa Kemal Atatürk ne demiş biliyor musunuz? Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlara karşı ihmal ve kusurun sonucudur demiş. Bu akıl da diyor ki bize, kadınları ve çocukları ihmal edin. Bakın başka bir açıklaması yok bunun. 105 tane kreş açtık. 105 kreş açtık, sıfırdı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca "Daha ilgincini söyleyeyim mi size? Daha ilgincini söyleyeyim. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediye başkanlığına aday gösterilen adayları kreş vaatlerinde bulundular. Daha dün, 8 ay önce. Şimdi adaylarının kreş vaatini niye gösterdiler? Çünkü, ben ne dedim hatırlıyor musunuz? Bizim kreşlerimiz sizin Kanal İstanbul'unuzu yendi. Yendi" diye konuştu.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

Öte yandan bakanlığın belediyeye ait kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği yönündeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Merkezden yapılan açıklamada "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır" denildi.

Kreşler kapatıldı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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