KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 A Grubu KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS SONUÇ TAKVİMİ!

2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanma süreci büyük bir merakla bekleniyor. Sınava giren binlerce aday, ÖSYM'nin resmi sorgulama platformunu sürekli kontrol ederek "KPSS sonuçları açıklandı mı?" ve "Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?"sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Bu kritik döneme dair gelişmeler ve detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans 2025 sonuçları henüz açıklanmadı ve adaylar tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, sınav sonuçlarının 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması planlanmaktadır. Bu tarihe kadar adaylar, sınav sonuçlarını resmi ÖSYM internet sitesi üzerinden takip edebileceklerdir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih ve atama süreçlerine yönelik planlamalarını yapmaya başlayacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS 2025 Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr

üzerinden adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecekler.

ÖSYM, yalnızca dijital platform üzerinden sonuçları paylaşmakta; adaylara fiziki bir belge gönderimi yapılmamaktadır. Bu nedenle, sonuçların açıklandığı gün site üzerinde yoğunluk yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Adayların, sonuç ekranında genel puan durumlarının yanı sıra testlerdeki doğru-yanlış sayıları ve KPSS Puan türlerine göre elde ettikleri puanları da görüntüleyebileceği belirtiliyor. Bu bilgiler, tercih ve atama süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır.

KPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

ÖSYM'nin Resmi Sonuç Sayfasına Gidin:

Tarayıcınızdan https://sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

T.C. Kimlik Numaranızı Girin:

Açılan sayfadaki ilgili alana T.C. kimlik numaranızı yazın.

Aday Şifrenizi Girin:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş için kullandığınız şifrenizi girin. (Şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi unuttum" bağlantısından yeni şifre oluşturabilirsiniz.)

Sınavı Seçin:

Sonuçlar ekranında, KPSS 2025 Lisans (veya girdiğiniz yıl ve düzeydeki KPSS sınavı) seçeneğine tıklayın.

Sonuç Belgesini Görüntüleyin: