KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!

2024 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarıyla ilgili sorgulama süreci adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu, sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2024 yılında yapılacak sınavın sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

15 Eylül 2024'te ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç sorgulama ekranına erişebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCU SORGULAMA EKRANI