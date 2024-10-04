Kpss ortaöğretim ne zaman açıklanacak? 15 Eylül 2024 tarihinde lise mezunları için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumunun ardından, adaylar sınav sonuçlarına odaklandı. Milyonlarca aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu bekliyor. ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde yer alan tarihe göre, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı gün ve saat belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim saat kaçta açıklanacak? İşte tarih ve saat!

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Lise mezunu adaylar için uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takvimiyle duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapacaklar. Peki, sınav sonuçları hangi saatte açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da erişime açılması bekleniyor.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.