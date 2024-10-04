Üye Girişi
Haberler

KPSS ortaöğretim saat kaçta açıklanacak?

KPSS ortaöğretim saat kaçta açıklanacak?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için adaylar nefeslerini tuttu. KPSS saat kaçta açıklanır? ÖSYM tarafından belirlenen tarih yaklaşırken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. KPSS sınav sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde. KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak, saat kaçta merak ediliyor. Peki, KPSS ortaöğretim saat kaçta açıklanacak?

Kpss ortaöğretim ne zaman açıklanacak? 15 Eylül 2024 tarihinde lise mezunları için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumunun ardından, adaylar sınav sonuçlarına odaklandı. Milyonlarca aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu bekliyor. ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde yer alan tarihe göre, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı gün ve saat belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim saat kaçta açıklanacak? İşte tarih ve saat!

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Lise mezunu adaylar için uygulanan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takvimiyle duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim saat kaçta açıklanacak?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapacaklar. Peki, sınav sonuçları hangi saatte açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da erişime açılması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim saat kaçta açıklanacak?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Ösym KPSS

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı

 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr giriş TIKLAYINIZ! KPSS sonuç öğrenme ekranı 4 Ekim Cuma! KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 4 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gardiyan maaşı ne kadar, kaç TL 2024? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye savaşa girer mi? Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)? Twente Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Twente Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title