KPSS Ortaöğretim lise P94 puanı kaç yıl geçerli, 1yıl mı, 2 yıl mı?

Kpss ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın sona ermesinin ardından KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim lise P94 puanı kaç yıl geçerli?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

• İşsizliğin tavana vurduğu bu günlerde lise mezunları paha biçilmez bir fırsat.

• Sadece lise öğrencileri mi KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girebilir? Hayır.

• Üniversite öğrencileri de KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE P94 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir.