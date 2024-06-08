KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ayın kaçında, hangi tarihte?

Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS kamuya geçmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu oldu. Yurttaşlar şimdiden araştırmaya başladı. Başvuruları biten KPSS için şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ayın kaçında, hangi tarihte?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihlerde başvurunuzu yaparak sınav sürecine dahil olabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ NELERDİR?

Ortaöğretim KPSS sınavına girecek olan adaylar 2 yıllık üniversite bölümlerine karşılık gelen alanlarda tercih yapabiliyorlar. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki tercih kılavuzları bu konuda yardımcı olacaktır.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda isesınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.