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KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024 (DÜZ MEMURLUK)?

KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024 (DÜZ MEMURLUK)?
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Lise mezunları, kamu kurumlarında memur olabilmek için her iki yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek belirli bir puan almalıdır. Ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan atamalarda adaylar, aldıkları KPSS puanlarına göre tercih yapabilmekte ve tercih edilen kadrolara yerleşmektedir.

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için lise mezunlarının tercih edebileceği meslekler, taban puanlar ve maaşlar hakkında detaylı bilgile araştırılıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024?

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA TABAN PUANLARI KAÇ 2024?

2024 yılında yapılan son atamalar sonucunda lise mezunları için açılan kadrolar ve taban puanlar aşağıdaki gibidir (Taban puanlar her atamada değiştiği içi bilgilerin güncel hlini görmek için ilgili mesleğin son atamasında oluşan taban puanı esas almalısınız.):

• Hastabakıcı: 60,83368

• Hizmetli: 77,49074

• Memur: 80,90172

• Sağlık Memuru: 77,76844

• Şoför: 93,72095

• Teknisyen: 71,19097

• Vagon Teknisyeni: 78,22017

ÖSYM KPSS ile alım ilanı yayınlandığında mesleği güncel taban puanı değişecek ve yeni taban puan oluşacaktır.

KPSS P94 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Bakanlıklar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

DSİ Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Müdürlüğü

Enstitüler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SGK Başkanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler

Meslekler…

Mübaşir

Katip

Gardiyan / İnfaz koruma memuru

Şöför

Hizmetli

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Düz memur

Teknisyen/tekniker

İtfaiye eri

Aşçı

Büro memuru

Polis

Astsubay

• Şoför

• Teknisyen

• Gassal

• Kaloriferci

• Hemşire

• Sağlık teknisyeni

• Hizmetli

• Sağlık memuru

• Veteriner sağlık teknisyeni

• Laborant

• İstidlalci

• Rasatçı

• Zabıta memuru

• İtfaiye eri

• Memur

• Çocuk bakıcısı

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Ebe

LİSE MEZUNLARI HANGİ İŞLERi YAPAR?

Lise mezunu en iyi meslekler arasında şu pozisyonlar yer almaktadır:

• Teknisyen: Kamu kurumlarında teknik işleri yürütmekle görev alır.

• Sağlık Memuru: Sağlık kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenir.

• Hizmetli: Kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, bakım ve benzeri görevleri yerine getirir.

• Şoför: Devlete ait araçları kullanarak taşımacılık yapar.

• Vagon Teknisyeni: Demiryolu taşımacılığında teknik işlemleri yürütür.

• Hastabakıcı: Sağlık kuruluşlarında hasta bakımını sağlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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