KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024 (DÜZ MEMURLUK)?
Lise mezunları, kamu kurumlarında memur olabilmek için her iki yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek belirli bir puan almalıdır. Ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan atamalarda adaylar, aldıkları KPSS puanlarına göre tercih yapabilmekte ve tercih edilen kadrolara yerleşmektedir.
2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için lise mezunlarının tercih edebileceği meslekler, taban puanlar ve maaşlar hakkında detaylı bilgile araştırılıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024?
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA TABAN PUANLARI KAÇ 2024?
2024 yılında yapılan son atamalar sonucunda lise mezunları için açılan kadrolar ve taban puanlar aşağıdaki gibidir (Taban puanlar her atamada değiştiği içi bilgilerin güncel hlini görmek için ilgili mesleğin son atamasında oluşan taban puanı esas almalısınız.):
• Hastabakıcı: 60,83368
• Hizmetli: 77,49074
• Memur: 80,90172
• Sağlık Memuru: 77,76844
• Şoför: 93,72095
• Teknisyen: 71,19097
• Vagon Teknisyeni: 78,22017
ÖSYM KPSS ile alım ilanı yayınlandığında mesleği güncel taban puanı değişecek ve yeni taban puan oluşacaktır.
KPSS P94 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Bakanlıklar
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Enstitüler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
SGK Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler
Meslekler…
Mübaşir
Katip
Gardiyan / İnfaz koruma memuru
Şöför
Hizmetli
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
Düz memur
Teknisyen/tekniker
İtfaiye eri
Aşçı
Büro memuru
Polis
Astsubay
• Şoför
• Teknisyen
• Gassal
• Kaloriferci
• Hemşire
• Sağlık teknisyeni
• Hizmetli
• Sağlık memuru
• Veteriner sağlık teknisyeni
• Laborant
• İstidlalci
• Rasatçı
• Zabıta memuru
• İtfaiye eri
• Memur
• Çocuk bakıcısı
• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
• Ebe
LİSE MEZUNLARI HANGİ İŞLERi YAPAR?
Lise mezunu en iyi meslekler arasında şu pozisyonlar yer almaktadır:
• Teknisyen: Kamu kurumlarında teknik işleri yürütmekle görev alır.
• Sağlık Memuru: Sağlık kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenir.
• Hizmetli: Kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, bakım ve benzeri görevleri yerine getirir.
• Şoför: Devlete ait araçları kullanarak taşımacılık yapar.
• Vagon Teknisyeni: Demiryolu taşımacılığında teknik işlemleri yürütür.
• Hastabakıcı: Sağlık kuruluşlarında hasta bakımını sağlar.