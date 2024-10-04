Kpss ortaöğretim puanıyla atanma süreci, puanın yanı sıra adayın tercih ettiği pozisyonlar, kadro sayıları ve yerleştiği illere göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, 50 puanla nereye yerleşebileceğini merak ediyor. KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla puana göre nereye atanılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

50 puan, genellikle atanma şansı daha düşük olan bir puan diliminde yer alır. Ancak, bazı pozisyonlar için 50 puanla atanma ihtimali bulunmaktadır. 2023 KPSS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, bazı kadrolarda 50 ve üzeri puanla yerleşen adaylar bulunmuştu.

İlgili Haberler

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.

KPSS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ