KPSS önlisans ne zaman? 2025 KPSS önlisans sınavı olacak mı?

Kpss 2025, lisans başvurularının başlamasıyla birlikte gündemde yer almaya devam ediyor. Öte yandan, iki yılda bir düzenlenen KPSS önlisans sınavının bu yıl yapılacağına dair araştırmalar da adaylar arasında merak konusu oldu. KPSS ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. KPSS önlisans ne zaman? KPSS önlisans sınavı olacak mı?

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, son olarak 2024 yılında yapılmıştır. Bu sınav, iki yılda bir düzenlenen ve önlisans mezunlarının kamu personeli olma yolunda başvurduğu önemli bir sınavdır. KPSS ortaöğretim sınavı ise benzer şekilde iki yılda bir uygulanmakta olup, bir sonraki sınavın 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Adaylar, bu takvime göre hazırlanarak gelecek sınavlarda yer almayı hedeflemektedir.

KPSS SINAVINA NE ZAMAN BAŞVURU YAPILIR?

KPSS ön lisans ve KPSS ortaöğretim sınavları her iki yılda bir düzenlendiği için her yıl başvuru alınmamaktadır. Son olarak 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı nedeniyle, 2025 sınav takviminde ön lisans başvuruları yer almamaktadır. Ön lisans sınavının bir sonraki dönemi ise 2026 yılında yapılacak olup, oturumun Eylül veya Ekim aylarında düzenlenmesi beklenmektedir.

2026 KPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Son olarak KPSS önlisans oturumu, 1 Eylül 2024 Pazar günü başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu sınav, iki yılda bir düzenlenen önemli bir oturum olup, önlisans mezunlarının kamu personeli olabilmek için başvurduğu temel sınavlardan biridir. Önümüzdeki dönemde, KPSS önlisans oturumunun yeniden yapılması ise 2026 yılında planlanmaktadır. Uzmanlar ve yetkililer, sınavın Eylül veya Ekim aylarında organize edilmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Adaylar, bu takvime göre hazırlıklarını yaparak gelecek sınavda başarı elde etmeyi hedefliyor.