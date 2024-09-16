KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı!

2024 KPSS Ön Lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumuna giren adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM tarafından belirlenen tarihi araştırıyor. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecekler. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının, sınavın yapılmasından yaklaşık 3-4 hafta sonra açıklanması bekleniyor.ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu. 2024 KPSS ön lisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sorgulama ekranı üzerinden adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını detaylı olarak görebilecekler. Sonuç belgesinde adayların aldıkları puanlar, doğru ve yanlış cevap sayıları yer alacaktır.