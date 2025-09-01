KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Kpss sınav giriş belgesi nereden alınır ve KPSS giriş belgesi nasıl çıkarılır gibi sorular da adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Ösym'nin sınav tarihlerini ve sınav belgelerini duyurmasıyla birlikte, adaylar KPSS sınav giriş belgelerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS 2025 hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür) oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Adaylar bu oturumda sabah saatlerinde sınav merkezlerinde hazır bulunacaklar.

KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 13 Eylül ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adayların bu oturumlara hangi gün katılacağı, başvuru sürecinde belirledikleri tercihlere göre şekilleniyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri de KPSS sınav giriş belgesi nereden alınır sorusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS sınav giriş belgeleri 28 Ağustos 2025, saat 14:00 itibarıyla ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabiliyor.

KPSS SAAT KAÇTA?

KPSS sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınav tarihi, saati, sınav binası ve salon bilgileri yer alıyor. Ayrıca adayın sınav günü yanında bulundurması gereken kurallara dair uyarılar da belge üzerinde belirtilmiş durumda. KPSS ne zaman yapılacak sorusuna ek olarak sınav günü saat 10:00'dan sonra binaya giriş yapılamayacağı da hatırlatıldı.