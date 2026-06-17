Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti

Denizli güne yargı camiasını sarsan dev bir operasyon haberiyle uyandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de bulunduğu 12 avukat, jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında baro binası ile avukatların ev ve iş yerlerinde narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticareti ve kullanımı" kapsamında yürütülen soruşturmada jandarma narkotik ekipleri, 17 Haziran 2026 sabahı düğmeye bastı. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde önceden belirlenen 21 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin evleri, lüks araçları, hukuk büroları ve Denizli Barosu’ndaki odaları hassas burunlu narkotik dedektör köpekler eşliğinde didik didik arandı.

BANYODA SAKSI, DOLAPTA KENEVİR

Operasyonun ardından paylaşılan arama ve suç unsuru görüntülerindeki detaylar ise şaşkınlık yarattı. Adreslerde yapılan aramalarda, evlerdeki giysi dolaplarının içerisine kurutulmak üzere asılmış kenevir bitkileri, banyolarda saksı içerisinde özel iklimlendirme ve ışıklandırma sistemi kurularak yetiştirilen uyuşturucu maddeler ile esrar imalat aparatları ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin adreslerde el koyduğu suç unsurlarının tam listesi şu şekilde açıklandı:

50 gram esrar maddesi

57 adet sentetik ecza hap

200 gram kenevir tohumu

2 kök kenevir bitkisi

2 adet esrar öğütme aparatı

1 adet uyuşturucu kullanma aparatı

Muhtelif iklimlendirme ve özel yetiştirme malzemeleri

1 adet ruhsatsız av tüfeği

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 12 AVUKATIN İSİMLERİ

Aralarında Denizli Barosu'nun yönetim kademesinde ve çeşitli komisyonlarında önemli görevler üstlenen isimlerin de bulunduğu, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli 12 avukatın isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı:

Ufuk Kök (Denizli Barosu Başkanı)

(Denizli Barosu Başkanı) Erkin Erdoğan

Vahid Suad Başer

Mehmet Onur Arslan

Onur Serkan Oran

Yasin Karaçay

Kerem Onur

Oğuzhan Faik Sevinç

Cihan Sayın

Fatih Karakılıç

Batuhan Tezcan

Emre Balaman

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve jandarmadaki ifade işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com