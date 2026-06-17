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Polis memuru kaldığı evde ölü bulundu

Polis memuru kaldığı evde ölü bulundu
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Van'da görevli polis memuru Abuzer Şaşmaz, memleketi Adıyaman'da kaldığı arkadaşının evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bir polis memuru kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Van'da polis memuru olduğu öğrenilen Abuzer Şaşmaz (28), geldiği memleketi Adıyaman'da bir arkadaşının evinde kaldı. Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi Mehmet Kırcaali Cami yakınlarında bulunan arkadaşının evinde kalan Şaşmaz, evde yalnızken hayatını kaybetti. Bir süre sonra eve gelen Abuzer Şaşmaz'ın arkadaşı, Şaşmaz'ı hareketsiz şekilde buldu. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ile polis ekipleri Abuzer Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Şaşmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şaşmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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