KPSS Lisans başvurusu ne zaman, saat kaçta? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Kpss Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları için önemli tarihler belli oldu. Adaylar, başvuruların başladığı ve hangi KPSS oturumları için başvuru ekranlarının açılacağı konusunda bilgi arayışına girdi. KPSS Lisans başvurusu ne zaman, saat kaçta? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

2024 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS 2024'e ilişkin başvuru tarihleri belirlendi.

Lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ön Lisans başvuruları ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 arasında yapılacak.

Ortaöğretim başvuruları için ise tarihler 18-30 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Son olarak, DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar için önemli olan bu tarihleri takip etmeleri ve başvuru süreçlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav sonuçlarına ilişkin tarihler belirlendi.

Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024'te açıklanacak.

Ön Lisans sonuçları için tarih ise 20 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024'te açıklanacak.

Son olarak, DHBT sonuçları 16 Ekim 2024'te adaylara duyurulacak. Bu tarihler, sınavı başarıyla tamamlayan adayların sonuçlarını öğrenmeleri için önemli bir referans noktası olacak.

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı.