KPSS iptal edilen sorular 2024! KPSS'de hangi sorular iptal edildi? KPSS iptal edilen sorulara nasıl, nereden bakılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS oturumunda bazı soruların iptal edildiği duyuruldu. ÖSYM resmi sitesinde yayınlanan iptal edilen sorular merak ediliyor. KPSS'de kaç sorunun iptal edildiği ve iptal edilen sorulara nasıl bakılacağı araştırılıyor. Adaylar, bu konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS'de hangi sorular iptal edildi?KPSS iptal edilen sorulara nasıl ve nereden bakılır? Detaylar haberimizde...

KPSS HANGİ SORULAR İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.

KPSS İPTAL EDİLEN SORULARA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.