KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

Adaylar, KPSS alan bilgisi 1 ve alan bilgisi 2 sınavlarına odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavlar, adayların mezun oldukları alana göre belirlenen tarih ve saatlerde yapılacak. 2024 KPSS alan bilgisi sınavları için detaylı bilgileri ÖSYM'nin resmi kanallarından takip edebilirsiniz.KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? Detaylar haberimizdedir…

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı için 171 bin 655 aday, 20 Temmuz'da sınava katılacak. İkinci gün sınavı ise 21 Temmuz'da yapılacak. Her iki sınav da sabah saat 10:15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15'te (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45'te (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te(İşletme, Muhasebe, İstatistik)

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi sınavları ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.