Kpss 60 puanla ne olunur? Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) sonuçları açıklanır açıklanmaz, düşük puan alan adayların gündeminde "Kpss 60 puanla nereye girebilirim?" sorusu ön plana çıkıyor. Kpss'den alınan puanlarla devlet kadrolarına başvuruların yapılabilmesi için her yıl ÖSYM tarafından tercih kılavuzları yayımlanmakta. Kılavuzlarda yer alan atama puanları ve kontenjanlar, adayların hangi alanlara başvuru yapabileceği konusunda yol gösterici oluyor. Peki, KPSS 60 puanla ne olunur? İşte yanıtı...

KPSS'nin 2024 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için bu puanlarla nereye başvuru yapılabileceği konusu netleşmiş değil. Ancak geçtiğimiz yıllardaki atama puanlarına bakıldığında, ortaöğretim mezunu adaylar için en düşük atama puanları belirlenmiş durumda. Bu yüzden, geçmiş yıllarda yapılan atamaları inceleyerek, düşük puanla atanma ihtimalinin olup olmadığını değerlendirmek mümkün. İşte, KPSS 60 puanla nereye girilir? Cevabı...

KPSS 60 PUANLA NE OLUNUR?

KPSS'de 60 ile 65 puan arasında sonuç alan adaylar, bazı devlet memuru kadrolarına başvurabilme şansına sahip olabilir. Ancak bu puan aralığındaki adaylar için tercih edilebilecek kadrolar genellikle sınırlıdır. Geçmiş yıllara bakıldığında, düşük puanla atama yapılan yerler genellikle taşra teşkilatlarında yer alan pozisyonlar olmuştu. Bu nedenle adaylar, memur olabilme şansını artırmak için tercih döneminde geniş bir kadro yelpazesi göz önünde bulundurmalı ve her pozisyonu dikkatle değerlendirmelidir.

KPSS 60 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Adayların almış oldukları 60-65 puanlarla hangi pozisyonlara başvurabilecekleri, kılavuzda yayımlanan kadrolara bağlıdır. Taşra teşkilatlarına yönelik memur alımlarında düşük puanla atamalar yapılabilmektedir. Adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı atama puanları üzerinden geçmiş yıllardaki tabloyu inceleyerek kendi puanlarına uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilirler.

Örneğin, KPSS'de 60 puan alan bir aday, geçtiğimiz yıllarda düşük puanla atama yapılan bazı pozisyonlara başvurmuş ve başarı sağlamıştır. Adayların detaylı olarak inceleyebilecekleri bu atama puanlarını, ÖSYM'nin ilgili sayfasında bulmak mümkün. Adaylar, kendi puanlarına uygun kadroları tercih döneminde listeleyebilir ve alım yapılacak olan kadroların detaylarına göz atabilirler.

KPSS 60 PUANLA MEMUR ALIMI

KPSS 60 puan ile memur olma şansı, her yıl yayımlanan tercih kılavuzları ile netlik kazanmaktadır. 2024 KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, geçtiğimiz yıllarda 60-65 puanla yapılan atamalar, özellikle alt kademedeki pozisyonlara yöneliktir. Özellikle taşra teşkilatlarına yapılan atamalar, düşük puan alan adaylar için bir fırsat sunmuştu.

Adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzlarını takip ederek, atama yapılıp yapılmadığını öğrenebilir ve tercihlerini buna göre şekillendirebilirler.