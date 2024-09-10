Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Kötü Kan dizisinin yayın günü ve saati, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Kötü Kan, dikkat çekici oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile ilgi topluyor. İzleyiciler, dizinin hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını öğrenmek istiyor. Kötü Kan dizisi hangi gün yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor ve konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

KÖTÜ KAN DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Now Tv ekranlarında yayınlanan Kötü Kan dizisi her Cuma saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

KÖTÜ KAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

KÖTÜ KAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kartal bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yapan eski bir polistir. Bir gece kulüpte reşit olmayan bir kızın hayatını kaybetmesiyle kulüpteki işlerin göründüğü gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleşir ve asla parçası olmayacağı bu karanlık ağın peşine düşer. Aynı gece iki çocuğuna bakan kayınvalidesinin ölüm haberini alır. Yıllardır uzak kaldığı çocuklarına sonunda kavuşacak olmanın heyecanı bir yana, annelerinin ölümü yüzünden Kartal'ı suçlayan çocuklarıyla karşı karşıya gelmek onu az da olsa tedirgin etmektedir. Kartal kulüpteki ölüme sebep olanların izini sürerken kendisini korkunç bir ihanet sarmalının merkezinde bulur ve gayrimeşru dünyanın en tehlikeli isimlerinden Fevzi Kaya ve ailesinin hedefi haline gelir. Fevzi Kaya'nın kızı Nazan bu karanlık dünyada ayakta durabilen güçlü bir kadındır ve ailesinin istediğini Kartal'dan almaya kararlıdır. Yetmiyormuş gibi Kartal'ın yıldızının bir türlü barışmadığı babası emekli başkomiser Burhan geri dönmüş ve Kartal'ın her yaptığını, özellikle de babalığını sorgulayan bir yargıç gibi eve çökmüştür. Kartal içine çekildiği bu kaostan çocuklarını korumak için çırpındıkça, kaderin sadece kahramanlara reva gördüğü zor ikilemlerle karşı karşıya kalacaktır.

KÖTÜ KAN OYUNCU KADROSU

Ertan Saban

Damla Sönmez

Hüseyin Avni Danyal

Levent Ülgen