"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak. Peki, Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KÖTÜ KAN KONUSU NE?

Oktay'ın katili olduğu zannedilen Yunus yakalanıp kulübe getirilir. Fevzi Oktay'ın cenazesinden sonra onunla bizzat ilgilenecektir. Yunus masum olduğunu, Oktay'ın katilini gördüğünü söyleyince Nazan gerçeğe ulaşmak için babasından acele etmemesini ister. Şahin işlediği cinayetin vicdan azabıyla ezilmekte, Burhan Kartal'ı Yunus'un ebediyen susturulması gerektiğine ikna etmeye çalışmaktadır. Fevzi'nin Kadriye'yi doğum sonrasında yardımcı olması için Sezen'e göndermesi Türkan'ın dikkatinden kaçmaz. Oktay'ın ölümü Fevzi ve Behzat'ın arasındaki gerilimi en üst seviyeye taşıyınca, olası bir savaşı durdurmak için Masa üyesi ve Zeynel'in babası Nurettin Masa'nın sulh isteğini Fevzi ve Behzat'a iletir. Fevzi Masa için oğlunun intikamından vazgeçecek midir? Kartal, Şahin'i kurtarmak için Yunus'un ölmesi dışında bir çözüm yolu ararken Nazan o gece kulübe gelen herkes gibi Şahin'in de Yunus'la yüzleşmesi için gelmesini ister. Kartal kapıldığı girdabın içinde geçen her dakika yapması gereken zor seçime yaklaşmaktadır: Kardeşi ve ailesi için can almaya hazır mıdır?

KÖTÜ KAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekildiği henüz açıklanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oktay'ın ölümü sonrasında sonunda sular durulmuş gibi görünürken cezaevinden çıkan Zeynel Kartal'a kafayı takmış gibi görünmektedir. Tek sorun da Kartal'ın Nazan'la fazla yakın çalışması değil gibidir. Kartal karısının ölümüyle ilgili yeni ipuçları peşinde giderken, işin sonunda Zeynel'e varacağından habersizdir. Nurettin'den Masa'nın Behzat'a iş verdiğini öğrenen Fevzi barış ortamını bozuyor gibi görünmeden Behzat'a gizli bir darbe indirmeye kararlıdır. Ancak bu planını Nazan'a söylemez ve Nazan'ın kulüpteki ortaklığa ağırlık vermesini ister. Borçlar ödendikten sonra da ortaklığa devam kararı Nazan'ın hoşuna gitmiştir. Burhan Kartal'a artık içinde olduğu bu dünyada zarar görmemek için ilerlemek zorunda olduğunu söyler. Kartal kendini Fevzi'nin karanlık işleri içinde bulduğunda bu kez de Nazan'la karşı karşıya gelecektir.

KÖTÜ KAN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.

Karakterler:

Kartal (Ertan Saban)

Nazan (Damla Sönmez)

Fevzi (Hüseyin Avni Danyal)

Burhan (Levent Ülgen)

KÖTÜ KAN 6. Bölüm FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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