Üye Girişi
Haberler

Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kötü Kan dizisi 4 Ekim Cuma günü izleyicilerle buluşuyor. Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça geniş. Peki, Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak. Peki, Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KÖTÜ KAN KONUSU NE?

Oktay'ın katili olduğu zannedilen Yunus yakalanıp kulübe getirilir. Fevzi Oktay'ın cenazesinden sonra onunla bizzat ilgilenecektir. Yunus masum olduğunu, Oktay'ın katilini gördüğünü söyleyince Nazan gerçeğe ulaşmak için babasından acele etmemesini ister. Şahin işlediği cinayetin vicdan azabıyla ezilmekte, Burhan Kartal'ı Yunus'un ebediyen susturulması gerektiğine ikna etmeye çalışmaktadır. Fevzi'nin Kadriye'yi doğum sonrasında yardımcı olması için Sezen'e göndermesi Türkan'ın dikkatinden kaçmaz. Oktay'ın ölümü Fevzi ve Behzat'ın arasındaki gerilimi en üst seviyeye taşıyınca, olası bir savaşı durdurmak için Masa üyesi ve Zeynel'in babası Nurettin Masa'nın sulh isteğini Fevzi ve Behzat'a iletir. Fevzi Masa için oğlunun intikamından vazgeçecek midir? Kartal, Şahin'i kurtarmak için Yunus'un ölmesi dışında bir çözüm yolu ararken Nazan o gece kulübe gelen herkes gibi Şahin'in de Yunus'la yüzleşmesi için gelmesini ister. Kartal kapıldığı girdabın içinde geçen her dakika yapması gereken zor seçime yaklaşmaktadır: Kardeşi ve ailesi için can almaya hazır mıdır?

KÖTÜ KAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekildiği henüz açıklanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oktay'ın ölümü sonrasında sonunda sular durulmuş gibi görünürken cezaevinden çıkan Zeynel Kartal'a kafayı takmış gibi görünmektedir. Tek sorun da Kartal'ın Nazan'la fazla yakın çalışması değil gibidir. Kartal karısının ölümüyle ilgili yeni ipuçları peşinde giderken, işin sonunda Zeynel'e varacağından habersizdir. Nurettin'den Masa'nın Behzat'a iş verdiğini öğrenen Fevzi barış ortamını bozuyor gibi görünmeden Behzat'a gizli bir darbe indirmeye kararlıdır. Ancak bu planını Nazan'a söylemez ve Nazan'ın kulüpteki ortaklığa ağırlık vermesini ister. Borçlar ödendikten sonra da ortaklığa devam kararı Nazan'ın hoşuna gitmiştir. Burhan Kartal'a artık içinde olduğu bu dünyada zarar görmemek için ilerlemek zorunda olduğunu söyler. Kartal kendini Fevzi'nin karanlık işleri içinde bulduğunda bu kez de Nazan'la karşı karşıya gelecektir.

KÖTÜ KAN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.

Karakterler:

Kartal (Ertan Saban)

Nazan (Damla Sönmez)

Fevzi (Hüseyin Avni Danyal)

Burhan (Levent Ülgen)

KÖTÜ KAN 6. Bölüm FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kötü Kan fragmanları sayfası

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Damla Sönmez Soğuk Haber Ertan Saban Televizyon Magazin Yaşam NOW

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü? Rizespor Antalyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu kaç maç yok? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title