Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Konya geliyor. Peki, Konya milletvekilleri kimlerdir 2023? Konya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Konya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Konya milletvekilleri kimlerdir 2023? Konya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Konya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Konya milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Konya'dan AKP 9 milletvekili, CHP 2 milletvekili, İyi Parti 1 milletvekili, MHP 2 milletvekili ve Yeniden Refah Partisi 1 milletvekili çıkardı. Yeni Konya milletvekili isimleri şu şekilde:

AKP 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Tahir Akyürek

Orhan Erdem

Selman Özboyacı

Meryem Göka

Abdullah Ağralı

Mehmet Baykan

Ziya Altunyaldız

Latif Selvi

Mustafa Hakan Özer

CHP 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Barış Bektaş

Hasan Ekici

MHP 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Mustafa Kalaycı

Konur Alp Koçak

İYİ Parti 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri:

Ünal Karaman

Yeniden Refah Partisi 2023 Konya Milletvekilleri İsimleri: