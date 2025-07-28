Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi! Meram elektrik kesintisi kaç saat sürecek?

Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi, Medaş (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirildi. Kesintinin nedeni planlı bakım çalışmaları olurken, bölge sakinlerine önlem almaları yönünde uyarılar yapıldı. Peki, Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta?

KONYA MERAM ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Medaş'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacak ve yaklaşık 3 saat 15 dakika sürecek. Kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler Medaş kesinti planına göre detaylandırıldı.

MEDAŞ

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

"Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi" kapsamında planlanan bakım çalışmaları, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve arıza risklerinin azaltılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Medaş yetkilileri, kesintiden etkilenecek vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli duyuruların zamanında yapıldığını belirtti.

MEDAŞ