Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi! Meram elektrik kesintisi kaç saat sürecek?

Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi! Meram elektrik kesintisi kaç saat sürecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi" uyarısı Medaş'tan geldi. Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 29 Temmuz Salı günü elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisini merakla araştırıyor. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesinti, belirli saatler arasında sürecek.

Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi, Medaş (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirildi. Kesintinin nedeni planlı bakım çalışmaları olurken, bölge sakinlerine önlem almaları yönünde uyarılar yapıldı. Peki, Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta?

KONYA MERAM ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Medaş'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacak ve yaklaşık 3 saat 15 dakika sürecek. Kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler Medaş kesinti planına göre detaylandırıldı.

Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi! Meram elektrik kesintisi kaç saat sürecek?MEDAŞ

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

"Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi" kapsamında planlanan bakım çalışmaları, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve arıza risklerinin azaltılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Medaş yetkilileri, kesintiden etkilenecek vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli duyuruların zamanında yapıldığını belirtti.

Konya Meram 29 Temmuz 2025 Salı elektrik kesintisi! Meram elektrik kesintisi kaç saat sürecek?MEDAŞ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray tarihine geçen futbolcu 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray tarihine geçmişti, şimdi kulüp bulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.