KONYA DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler

Afad verilerinden alınan son bilgilere göre, Konya'nın Kulu ilçesi merkezli deprem meydana geldi. Türkiye'nin jeolojik olarak deprem riski taşıyan bölgelerinden biri olan Konya'da yaşanan bu gelişme, yerel halk ve yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce Konya'da deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, depreme dair tüm detaylar..

KONYA'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Konya'da az önce meydana gelen deprem, özellikle Kulu ilçesinde hissedildi. 22 Eylül 2025 Pazartesi sabahı saat 09:03'te gerçekleşen bu sarsıntı, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından anlık olarak kayda alındı. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasar bildirilmemiştir. Ancak bölgenin deprem kuşağı üzerinde olması nedeniyle bu tür sarsıntılar her zaman yakından izleniyor.

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Konya'da gerçekleşen deprem 4.0 büyüklüğünde (Mw) ölçüldü. Moment magnitüdü (Mw) ölçeğinde değerlendirilen bu şiddet, orta seviyede bir deprem olarak kabul edilir. Yerin yaklaşık 9.24 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, hem yerel halkın hem de bilim insanlarının dikkatini çekti. 4.0 büyüklüğündeki depremler, çoğunlukla hafif hasara yol açabilir ancak büyük bir yıkıcı etkiye sahip değildir.

KONYA'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Depremin merkez üssü, Konya'nın Kulu ilçesi olarak tespit edildi. Enlem ve boylam koordinatlarına bakıldığında (39.0725 N, 33.28694 E) sarsıntının tam olarak Kulu ilçesinin merkezinde gerçekleştiği görülmektedir. Bölge, jeolojik yapısı itibarıyla zaman zaman düşük ve orta şiddette sarsıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Kulu ilçesindeki bu deprem, bölge sakinleri ve yetkililer tarafından büyük bir dikkatle takip edilmektedir.

DEPREMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Kulu (Konya)

Tarih: 22 Eylül 2025

Saat: 09:03:35 TSİ

Enlem: 39.0725 N

Boylam: 33.28694 E

Derinlik: 9.24 km

Bu teknik veriler, sismolojik açıdan depremin özelliklerini belirlerken, aynı zamanda afet yönetimi ve önlem çalışmaları için de kritik öneme sahiptir.