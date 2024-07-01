Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi?

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KOLPAÇİNO 3. DEVRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özgür, Sabri'nin ihanetinden sonra karısı Cemile ile ayrılmıştır. Cemile çocuğunun velayetini almıştır. Bu sırada Özgür'ün babası Kudret, vefat eder. Özgür ise oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya verir ve oradan gelen para ile geçinir.

Mertay ve Sabri, ülkeye geri dönmüş ve bir iş kurmuşlardır. Burada emlak ve inşaat işleri ile ilgilenirler.

Özgür, çocuğu ile görüşebilmek için mahkeme izni alır ve Ganyotçu ile birlikte eski eşi Cemile'nin yaşadığı eve gider.

Ses takıntısı olan, filozof ama genellikle deliliğin sınırlarında gezen "Başkan" lakabı ile bilinen mafya babasının adamlarından birinin telefonu Cemile'nin evinin önünde aralarında çıkan tartışma esnasında Özgür'ün telefonu ile karışır. Başkanın telefonunu arayan kişiler, Özgür ile konuşur. Özgür ise arayan kişileri filmci zannederek beklediği ödemeyi yapacaklarını düşünüp adamların söyledikleri yere gider. Adamlar Özgür'e bir zarf içinde para verir. Özgür, paraları incelediğinde yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu görür. Aslında Başkana gitmesi gereken paralar Özgür'ün eline geçer.

Gösterime giriş tarihi: 11 Mart 2016 (Fransa)

Yönetmeni: Şafak Sezer

Devam filmi: Kolpaçino 4 4'lük

Görüntü yönetmeni: RICO

Hasılat: 16.490.847 TL

Şafak Sezer'e kadroda Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü eşlik ediyor.

Oyuncular

Aydemir Akbaş - Sabri

Erkan Petekkaya - Başkan

Şafak Sezer - Özgür

Ali Çatalbaş - Tayfun

Kubilay Penbeklioğlu - Mertay

Ebubekir Öztürk - Ganyotçu Arif

Serkan Şengül - Galerici Şahin

Volkan Başaran - Volkan

Tuğba Melis Türk - Cemile

Osman Beyaz - Ağa

Ferdi Kurtuldu - İmam

Mustafa Mert Koç - Mert

Çağrı Ergin - Başkanın adamı

Ömer Kurt- Kamil

Emine Sarıkaya - Mert'in Annesi

Arif Burak Öncü - Burak

Berdan Mardini - Kaçak Mahkûm

Cebrail Okçu - Kokoreççi

Kemal Erek - Başkanın adamı

Irmak Sezer - Özgür'ün kızı

Furkan Kızılay - Kuzen

Kolpaçino 3. Devre, Kolpaçino serisinin üçüncü filmidir. Yazarlığını ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı film 11 Mart 2016 tarihinde gösterime girmiştir.