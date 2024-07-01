Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kolpaçino 3. Devre filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kolpaçino 3. Devre konusu, özeti ve Kolpaçino 3. Devre oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kolpaçino 3. Devre filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kolpaçino 3. Devre filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kolpaçino 3. Devre filmini izleyecek olanların merak ettiği Kolpaçino 3. Devre konusu nedir, Kolpaçino 3. Devre oyuncuları kimler ve Kolpaçino 3. Devre özeti gibi konuları inceliyoruz.
KOLPAÇİNO 3. DEVRE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Özgür, Sabri'nin ihanetinden sonra karısı Cemile ile ayrılmıştır. Cemile çocuğunun velayetini almıştır. Bu sırada Özgür'ün babası Kudret, vefat eder. Özgür ise oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya verir ve oradan gelen para ile geçinir.
Mertay ve Sabri, ülkeye geri dönmüş ve bir iş kurmuşlardır. Burada emlak ve inşaat işleri ile ilgilenirler.
Özgür, çocuğu ile görüşebilmek için mahkeme izni alır ve Ganyotçu ile birlikte eski eşi Cemile'nin yaşadığı eve gider.
Ses takıntısı olan, filozof ama genellikle deliliğin sınırlarında gezen "Başkan" lakabı ile bilinen mafya babasının adamlarından birinin telefonu Cemile'nin evinin önünde aralarında çıkan tartışma esnasında Özgür'ün telefonu ile karışır. Başkanın telefonunu arayan kişiler, Özgür ile konuşur. Özgür ise arayan kişileri filmci zannederek beklediği ödemeyi yapacaklarını düşünüp adamların söyledikleri yere gider. Adamlar Özgür'e bir zarf içinde para verir. Özgür, paraları incelediğinde yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu görür. Aslında Başkana gitmesi gereken paralar Özgür'ün eline geçer.
Gösterime giriş tarihi: 11 Mart 2016 (Fransa)
Yönetmeni: Şafak Sezer
Devam filmi: Kolpaçino 4 4'lük
Görüntü yönetmeni: RICO
Hasılat: 16.490.847 TL
Şafak Sezer'e kadroda Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü eşlik ediyor.
Oyuncular
Aydemir Akbaş - Sabri
Erkan Petekkaya - Başkan
Şafak Sezer - Özgür
Ali Çatalbaş - Tayfun
Kubilay Penbeklioğlu - Mertay
Ebubekir Öztürk - Ganyotçu Arif
Serkan Şengül - Galerici Şahin
Volkan Başaran - Volkan
Tuğba Melis Türk - Cemile
Osman Beyaz - Ağa
Ferdi Kurtuldu - İmam
Mustafa Mert Koç - Mert
Çağrı Ergin - Başkanın adamı
Ömer Kurt- Kamil
Emine Sarıkaya - Mert'in Annesi
Arif Burak Öncü - Burak
Berdan Mardini - Kaçak Mahkûm
Cebrail Okçu - Kokoreççi
Kemal Erek - Başkanın adamı
Irmak Sezer - Özgür'ün kızı
Furkan Kızılay - Kuzen
Kolpaçino 3. Devre, Kolpaçino serisinin üçüncü filmidir. Yazarlığını ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı film 11 Mart 2016 tarihinde gösterime girmiştir.