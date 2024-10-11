Üye Girişi
Haberler

Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı?

Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köfteci Yusuf'un kaç tane şubesi var ve Köfteci Yusuf domuz eti açıklaması nedir soruları gündeme geliyor. 11 Ekim Köfteci Yusuf haberleri ve Köfteci Yusuf'un şubeleri nerede olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı?

Köfteci Yusuf ile ilgili domuz eti iddiaları gündeme gelince vatandaşlar, "Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu iddiaların ardından Köfteci Yusuf'tan açıklama geldi. Firma, resmi X (eski Twitter) hesabı üzerinden konuya dair ilk kez açıklamada bulundu. Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KÖFTECİ YUSUF'UN KAÇ ŞUBESİ VAR?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı raporlarda vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf, bakanlığın numune alımında hata yaptığını ve kesinlikle hiçbir ürünlerinde domuz eti olmadığını açıklasa da müşteri sayısında büyük düşüş yaşıyor. Dün Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubelerinde kaydedilen görüntüler de yaşanılan durumu gözler önüne sererken, iş çıkış saatinde dahi üst katların servise kapatıldığı görüldü.

Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı?

Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı?

KÖFTECİ YUSUF KAPATILDI MI?

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' skandalına ilişkin yapılan açıklamada, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığı ve ürünlerinde asla domuz eti kullanılmadığı belirtildi. Ayrıca olumsuz analiz sonuçlarının normal prosedüre aykırı bir şekilde geç bildirildiği ve bu durumun izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamadıkları ifade edildi.

Avcılar'daki Köfteci Yusuf şubesinde çekilen bir videoda mekanın boş kaldığı görüldü. Kadıköy'deki Köfteci Yusuf şubesinde ise iş çıkışı saatinde dahi üst katın servise kapatıldığı, sınırlı sayıda masa bulunan alt katta da masaların yarısından çoğunun boş kaldığı görüldü.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı Yemek Tarifi

Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın

Uzmanlardan uyarı: Lahmacun eğer bu fiyatın altındaysa sakın almayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Avcı hangi takıma geçti? Süper Lig'de bu hafta maç yok mu, neden yok? Trendyol Süper Lig maçları ne zaman? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 11 EKİM: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! CUMA HUTBESİ 11 EKİM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Nagihan Karadere kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere biyografisi! ESRA EROL CANLI İZLE Esra Erol canlı izleme linki! Erol Erol saat kaçta, ne zaman? Esra Erol son bölümde ne oldu? Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko arasında ne oldu, kimle kim kavga etti, sebebi ne? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI 11 EKİM | Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili sözler…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.