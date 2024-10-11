Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı?

Köfteci Yusuf ile ilgili domuz eti iddiaları gündeme gelince vatandaşlar, "Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu iddiaların ardından Köfteci Yusuf'tan açıklama geldi. Firma, resmi X (eski Twitter) hesabı üzerinden konuya dair ilk kez açıklamada bulundu. Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KÖFTECİ YUSUF'UN KAÇ ŞUBESİ VAR?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı raporlarda vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf, bakanlığın numune alımında hata yaptığını ve kesinlikle hiçbir ürünlerinde domuz eti olmadığını açıklasa da müşteri sayısında büyük düşüş yaşıyor. Dün Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubelerinde kaydedilen görüntüler de yaşanılan durumu gözler önüne sererken, iş çıkış saatinde dahi üst katların servise kapatıldığı görüldü.

KÖFTECİ YUSUF KAPATILDI MI?

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' skandalına ilişkin yapılan açıklamada, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığı ve ürünlerinde asla domuz eti kullanılmadığı belirtildi. Ayrıca olumsuz analiz sonuçlarının normal prosedüre aykırı bir şekilde geç bildirildiği ve bu durumun izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamadıkları ifade edildi.

Avcılar'daki Köfteci Yusuf şubesinde çekilen bir videoda mekanın boş kaldığı görüldü. Kadıköy'deki Köfteci Yusuf şubesinde ise iş çıkışı saatinde dahi üst katın servise kapatıldığı, sınırlı sayıda masa bulunan alt katta da masaların yarısından çoğunun boş kaldığı görüldü.