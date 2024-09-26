Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Kocaeli İSU Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 27 Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kocaeli'nin bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...
Kocaeli su kesintisi olan yerler yayınlandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 27 Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSU 27 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...
KOCAELİ SU KESİNTİSİ 27 EYLÜL
Güncel Kocaeli su kesintileri için KOCAELİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Adem Yavuz Mah. / GEBZE SU KESİNTİSİ
26/09/2024 16:17:01 ile 26/09/2024 18:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Düzağaç Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ
26/09/2024 17:15:05 ile 26/09/2024 20:00:12 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Saraylı Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ
26/09/2024 17:15:25 ile 26/09/2024 20:00:30 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Şehitler Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ
26/09/2024 17:15:35 ile 26/09/2024 20:00:40 tarihleri arasında ŞEBEK ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Maşukiye Mah. / KARTEPE SU KESİNTİSİ
26/09/2024 17:39:00 ile 26/09/2024 19:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
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