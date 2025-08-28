Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, yakın zamanda sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süreliğine veda etti. Sezon finali sonrası dizinin takipçileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını büyük bir merakla beklemeye başladı. Sevenleri, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleriyle yeniden ekranda buluşacağı günü sabırsızlıkla araştırıyor. Yeni sezonun yayın tarihine dair açıklamalar ve gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon çekimleri resmen başladı. Dizinin yapım ekibi, yeni sezon için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmazken, dizinin Eylül ayının ikinci haftasında seyirciyle buluşması bekleniyor. Hayranları, yeni sezon bölümlerinde yaşanacak gelişmeler ve sürprizlerle ilgili ipuçları için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Önceki sezonların başarısını devam ettirmesi beklenen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle tekrar ekranları sallamaya hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DÖRDÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin dördüncü sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başladı. Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği, Faruk Turgut'un yapımcısı olduğu dizide başrolleri Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör paylaşıyor. Yeni sezon için heyecan dorukta olurken, ekip yoğun tempoda çalışmalara başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde, Işıl'ın Koray'la yaptığı gizli konuşmalar Nursema tarafından duyulmaz, ancak Işıl artık sürekli tetikte olmak zorundadır. Hızla para bularak Koray'ın susmasını sağlar. Sönmez ve Kıvılcım'ın Ömer'in evine taşınması evdeki sorunların çoğunu çözer ve herkes bu yeni düzeni benimser. Ancak Ünal evinde, Abdullah'ın Nilay'a ev alması Doğa ve Fatih arasında ciddi bir tartışmaya yol açar; Fatih babasıyla konuşsa da olumlu bir sonuç alamaz.

Nursema ile ayrı yaşamaktan bıkan Firaz, durumu netleştirmek için Nursema'ya ya barış ya ayrılık teklifinde bulunur. Başta başarısız olan barışma çabaları sonunda Firaz'ın Nursema'ya karşı duyguları ağır basar. Öte yandan, Işıl ile Koray'ın annesinin ölümü hakkında yaptıkları konuşmayı duyan Mustafa, atacağı adımla tüm dengeleri altüst edecek bir süreci başlatır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

"Kızılcık Şerbeti" dizisi, 30 Mayıs tarihinde sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir ara verdi. Dizinin hayranları, merakla yeni sezonun başlamasını beklerken, sezon finali bölümünde yaşanan gelişmeler gündemde geniş yer buldu.