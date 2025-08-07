Kızılcık Şerbeti yeni sezon için geri sayım başladı. 3. sezon finaliyle izleyicileri büyük bir heyecanla baş başa bırakan dizinin, 4. sezonu için hazırlıklar hızla sürüyor. Dizi severler "Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak 2025?" sorusuna yanıt ararken, yeni sezon tarihi de netleşmeye başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu, Show TV'nin dizi takvimiyle birlikte yanıt buldu. Dizi, 4. sezonuna 12 Eylül 2025 Cuma akşamı başlayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gold Film yapımcılığında çekilen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları Ağustos ayı itibarıyla başladı. Dizi setinde yoğun bir tempo yaşanırken, oyuncular ve teknik ekip 4. sezon için sıkı bir çalışma içerisinde. Yeni sezon fragmanının ise Eylül ayının ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.

Dizinin önceki sezonlarında yaşanan çarpıcı olaylar, final bölümündeki sürpriz gelişmeler ve ayrılıklar, yeni sezona dair beklentileri artırmış durumda. 4. sezonda bazı karakterlerin veda etmesi, yeni isimlerin kadroya katılması ve aileler arasındaki çatışmaların yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Işıl'ın şansı yaver gitmiş, Koray'la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray'ın ağzını kapatır. Sönmez ve Kıvılcım'ın, Ömer'in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur. Ünal evde ise Abdullah'ın, Nilay'a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa'nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır. Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz'ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema'ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema'nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema'ya kıyamaz. Işıl ve Koray'ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa'nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.