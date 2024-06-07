Kızılcık Şerbeti izle! #128250 Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri adeta iple çekiliyor. Kızılcık Şerbeti izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 65. Bölümünde; Görkem'in, Nilay'a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır. Doğa ve Giray'ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa'ya yardımcı olmaktadır. Sönmez'in telefonla dolandırılması çok moralini bozar. Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir. Alev'in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye götüren Abdullah, Pembe'ye yakalanmaktan kıl payı kurtulur. Lokantanın geceleri Kayhan tarafından gizlice işletildiğini öğrenen Zülkar, Pembe'yi durumdan haberdar eder. Kıvılcım'ın doğum günü partisinde bir araya gelen Nursema ve Rüzgar, birbirlerini ne kadar özlediklerini fark ederler. Görkem'den intikam almaya ant içen Nilay'ın ayağına bunu yapması için büyük bir fırsat gelir.