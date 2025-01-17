Kızılcık Şerbeti Işıl kim, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti Işıl kimdir, gerçek adı ne ve hangi dizilerde oynadı soruları gündeme geliyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma seyircisi ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteri bu akşam ekranlara gelecek. Kızılcık Şerbeti Işıl kim, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL KİMDİR?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim katıldı. Gold Film imzalı ve yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği diziye, başarılı oyuncu Ece İrtem dahil oldu.

Ece İrtem, dizide Işıl karakterini canlandıracak ve bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak. Işıl, Kıvılcım'ın arkadaşı olarak hikâyeye dahil oluyor ve Abdullah'ın yeni oteline iş başvurusunda bulunmasıyla birlikte dizide heyecan verici gelişmelerin fitilini ateşliyor.

ECE İRTEM KİMDİR?

5 Ocak 1991'de Sivas'ta doğan Ece İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi. Sanat yolculuğu, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmasıyla başladı.

Eğitim sürecinde operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa duyduğu ilgiyi fark eden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak bu alanda ilk adımlarını attı. Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle adım atan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

O tarihten bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda yer alarak kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi.

Yer aldığı projeler:

Sandık Kokusu (2024)

Aile (2023)

Yasak Elma (2022)

Mahkum (2021-2022)

Bay Yanlış (2020)

Zengo (2020)

Yeni Gelin (2017-2018)

Payitaht Abdülhamid (2018)

Kertenkele Yeniden Doğuş (2016)

Paramparça (2015)

Şeref Meselesi (2014)

O Hayat Benim (2014)

Kaçak Gelinler (2014)