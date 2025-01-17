Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Kızılcık Şerbeti Işıl kim, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti Işıl kim, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti Işıl kim? Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıracak. Peki, Ece İrtem kimdir, kaç yaşında? Ecem İrtem hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti Işıl kimdir, gerçek adı ne ve hangi dizilerde oynadı soruları gündeme geliyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma seyircisi ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteri bu akşam ekranlara gelecek. Kızılcık Şerbeti Işıl kim, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL KİMDİR?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim katıldı. Gold Film imzalı ve yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği diziye, başarılı oyuncu Ece İrtem dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti Işıl kim, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında?

Ece İrtem, dizide Işıl karakterini canlandıracak ve bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak. Işıl, Kıvılcım'ın arkadaşı olarak hikâyeye dahil oluyor ve Abdullah'ın yeni oteline iş başvurusunda bulunmasıyla birlikte dizide heyecan verici gelişmelerin fitilini ateşliyor.

Kızılcık Şerbeti Işıl kim, hangi dizilerde oynadı? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında?

ECE İRTEM KİMDİR?

5 Ocak 1991'de Sivas'ta doğan Ece İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi. Sanat yolculuğu, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmasıyla başladı.

Eğitim sürecinde operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa duyduğu ilgiyi fark eden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak bu alanda ilk adımlarını attı. Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle adım atan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

O tarihten bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda yer alarak kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi.

Yer aldığı projeler:

Sandık Kokusu (2024)

Aile (2023)

Yasak Elma (2022)

Mahkum (2021-2022)

Bay Yanlış (2020)

Zengo (2020)

Yeni Gelin (2017-2018)

Payitaht Abdülhamid (2018)

Kertenkele Yeniden Doğuş (2016)

Paramparça (2015)

Şeref Meselesi (2014)

O Hayat Benim (2014)

Kaçak Gelinler (2014)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
img

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.