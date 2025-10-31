Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 110. bölüm canlı izle!

Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk kez 13 Ekim 2022'de seyirciyle buluşan yapım, dramatik öyküsüyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Melis Civelek imzası taşıyor. Yayınlandığı her hafta gündemde kalmayı başaran Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünde Show TV ekranlarında büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise izleyiciler, geçmişte yaşananları hatırlamak ve 110. bölümü canlı izlemek için yoğun bir araştırma içerisinde.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar. Ömer'in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Işıl evini satıp, elindeki para ile çözülemeyeceğini anladığında çok panik olur. Sevgilisinden güzellikle ayrılmaya çalışan Firaz'ın akıl hocası Asil'dir. Ancak Demet hiç de öyle kolay lokma değildir. Abidin'in ısrarlarına dayanamayan Asil, Sevtap ile buluşup aralarını yapmaya çalışsa da bu işin oluru olmayacağını anlar. Çimen'in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım'ı tetikler, artık Ömer'in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı oyuncular: Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri her hafta Show TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Dizinin güncel bölümlerini televizyon yayınıyla takip edebileceğiniz gibi, daha sonra tekrarlarını ve önceki bölümlerini kanalın resmi internet sitesinden çevrimiçi olarak izleme imkânı da bulunuyor.