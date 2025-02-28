Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 90. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 28 Şubat Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 28 Şubat Show TV Kızılcık Şerbeti 90. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sönmez'in rahatsızlığıyla dağılan Kıvılcım toparlanmaya çalışırken, Işıl ile Abdullah'ın yakınlığı Asude'nin dikkatini çekiyor. Doğa'nın değişimi Ünal ailesini şaşırtırken Nilay, Meri'nin Mustafa'yla olan yakınlığını kıskanıyor. Tanıtımın finaline ise Nursema ile İlhami'nin nişan merasiminde yaşanan büyük olay damga vuruyor. Nursema'nın yüzükler takılırken İlhami yerine Firaz'ın adını söylemesi ve Firaz'ın bu anlara şahit olması yeni bölüme dair merakı arttırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 89. Bölümünde; Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer'den görür. Asude ve Abdullah'ın şirketteki güç savaşı devam eder. Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır. Herkesin güzel evini görmesini istiyordur. Sevtap iyileşerek hastaneden çıkar ve Nilay'ın onun için tuttuğu eve yerleşir. Haluk ile arkadaşlığını sürdürmeye devam eder. Abdullah ve Işıl'ın ilişkisi başlamış, günden güne ilerlemektedir. Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok da uzak değildir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.