Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 21 Şubat Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 21 Şubat Show TV Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 89. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Ömer ve Kıvılcım'ın çocuk sevinci ekrana gelirken Sönmez, hastalığı nedeniyle kaygılanıyor ve Kıvılcım ona destek oluyor. Nursema, İlhami'nin evlenmek isteyip istemediğini sorgularken Doğa'nın değişimi Ünal ailesinin dikkatini çekiyor. Doğa'nın yeni evinde iki aileyi bir araya getirdiği buluşmaya Işıl ve Firaz'ın da yeni sevgilisi ile katılması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 88. Bölüm (Son Bölüm) Kızılcık Şerbeti'nin 88. Bölümünde; Nursema'nın kız isteme töreni Firaz'ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır. Nursema ve İlhami artık sözlenmişlerdir. Ancak İlhami'nin bu işe gönülsüz olarak girdiği Nursema'nın aklından çıkmıyor ve onu çok rahatsız ediyordur. Doğa ve Fatih hala Ünallar'ın evindedir, Doğa bu durumdan hiç hoşnut değildir. Ancak Fatih'in Sevgililer Günü hediyesi olarak ona bir ev hediye etmesi moralini çok yükseltir. Abdullah'ın teklifiyle çalıştığı otelde kalmaya başlayan Işıl'ın keyfi yerindedir. Sevtap'ın nakil ameliyatı başarılı geçer. Başta Nilay olmak üzere herkes çok mutlu olur. Kıvılcım'ın hamilelik haberini ailesine söylemek isteyen Ömer'e, Kıvılcım engel olmaz. Herkes çok şaşırmış ancak bazıları çok sevinmiştir. Fatih ve Doğa baş başa evlenip durumu ailelerine söylerler.Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.Daha Fazla GösterAilelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami'nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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