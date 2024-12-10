KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 2. fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 80. fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 79. Bölümünde; Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım'ı suçlar. Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım'ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır. Ömer'in başına gelenler, Abdullah ve Ömer'in arasındaki buzları yavaştan eritmeye başlatacaktır. Doğa yakınlaşmalarından ötürü hala Fatih'e kızgındır. Fatih ise aralarını düzeltmek için çabalamaktadır. Mecbur kalıp annesini eve aldıran Nilay, onun kimliğini belli etmesi konusunda diken üstündedir. Karnındaki bebeğin sağlıklı gelişmediğini öğrenen Görkem henüz ne yapacağına karar veremeden bu büyük sırrının en son öğrenmesini isteyeceği kişi tarafından duyulmasıyla büyük oyunu başlatır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memilive Aliye Uzunatağan

KIZILCIK ŞERBETİ 80. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!