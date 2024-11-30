KIZILCIK ŞERBETİ 79. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 79. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 78. Bölümünde; Görkem'in, Fatih ve Cansu ilişkisini herkesin önünde ortaya dökmesi sonucunda iki aile birbirine girer. Ancak Görkem hala Fatih'i terk etmemek konusunda kararlıdır. Ömer, Cansu ile tüm ilişkisini keser. Olaylardan etkilenen Metehan da çıktığı kızdan ayrılır. Doğa ise duyduklarından şok olmuştur. Fatih ile arasına koyduğu mesafeyi hiçbir türlü azaltmamak için elinden geleni yapacaktır. Her ne kadar annesine çok kızgın olsa da onu sokakta bırakmaya gönlü el vermeyen Nilay, annesini eve aldırmanın bir yolunu bulur. Cemal'in kendisini takip ettiğinden şüphelenen ancak elinde bir kanıt olmadığından tam olarak emin olamayan Kıvılcım, sonunda telefonuna baktırarak olayı kesin olarak öğrenir. İşinden ayrılmak üzere harekete geçer. Ancak Cemal onun peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Ömer'in, Kıvılcım'ı korumak için devreye girmesi ise olayı bambaşka bir noktaya taşıyacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memilive Aliye Uzunatağan

KIZILCIK ŞERBETİ 79. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!