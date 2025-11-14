Haberler

Kızılcık Şerbeti 113. bölüm son bölüm tek parça full hd izleme linki var mı?

Güncelleme:
Gold Film tarafından hazırlanan Kızılcık Şerbeti, 13 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu yapımın senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Yayına girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Türk televizyonlarında öne çıkan dram projelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 113. bölümü ekrana gelecek. Canlı izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 113. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 113. bölümü tek parça ve HD formatında izlenebilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yayınlanan tanıtımda, cezaevinden tahliye olan Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım'ı affetmiyor. Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı yasak aşkı açıklıyor. Aldatıldığınıöğrenen Nursema büyük bir yıkım yaşarken Firaz evi terk ediyor. Doğa, Fatih'i affedemediğini ilk kez itiraf ederken Nilay'ın "Kıyamet kopacak' çığlığı yeni bölümde yaşanacak büyük kaosun habercisi oluyor. Mustafa, Işıl'dan intikam almak isterken teknede Doğa'nın da olduğunu öğreniyor. Aynı sırada teknenin bir gemi ile çarpışma tehlikesi ile karşı karşıya kalması heyecanı zirveye taşıyor. Hafızalardan silinmeyecek yeni bölümüyle Kızılcık Şerbeti bu hafta çok konuşulacak.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.

Osman DEMİR
