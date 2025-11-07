Kızılcık Şerbeti 112. bölüm son bölüm tek parça full hd izleme linki var mı?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 112. bölümü ekrana gelecek. Canlı izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 112. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 112. bölümü tek parça ve HD formatında izlenebilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım'ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur.Kıvılcım'ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir. Nilay'ın bir dizide bir sahne oynaması, Fatih'in bir dergi çekimine katılması Ünal eve hareket getirecektir. Işıl, Abdullah'ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah'ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. Firaz'ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır.Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo'nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.