Kızılcık Şerbeti 11.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? 11.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kızılcık şerbeti dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti 11 .bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 11.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 11.bölüm 2.fragmanı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? 11. bölüm 2.Fragmanı nasıl izlenir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimlerdir? Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölümünde neler oldu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın hayattaki tek gayesi evlatlarının ileride başarılı ve mutlu hayatlara sahip olmalarıdır. Fakat Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa, üniversitedeyken erkek arkadaşı ile evlenmiştir. Kızının kocasının ailesi ile tanıştığında büyük şok yaşayan Kıvılcım, evladının bu kadar muhafazakar bir aile içerisinde mutlu olamayacağını düşünür. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlarında izleyesiyle buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kıvılcım ve Ömer'in birlikteliği daha ilk gecenin sabahında, Metehan ve annesinin habersiz bir şekilde eve gelmesiyle büyük bir darbe alacaktır. Doğa ve Fatih ilişkisi ise rayına oturmuş gibidir. Doğa'nın üniversite arkadaşlarıyla rahat çalışması için Fatih onlara şirkette bir oda tahsis eder.

Doğa'nın arkadaşı Yeliz'in ev sorununu çözen yine Fatih olacaktır. Tekneyi almayı kafasına koyan Nilay, kocası Mustafa'yı ikna ederek tefeciden para aldırır. Mustafa babasına tekneyi sattığını söylerken hayatında ilk kez ona yalan söylemenin ağırlığı altında eziliyordur.

Yardımını kabul etmeyen Alev'in sıkıntılarını bilen Abdullah, elini onun üzerinden hiç çekmeyecek ama bunu ona belli etmeden yapacaktır. Doğa'nın ikiz bebeğe hamile olduğu haberi her iki ailede de mutlu bir heyecan yaratacaktır. Nursema'nın Umut ile bir kafede buluştuğu haberi Pembe'ye ulaştığında, Pembe'nin tepkisi çok sert olacaktır. Ömer'in ısrarlarına dayanamayıp onunla konuşmayı kabul eden Kıvılcım, hayatının şokunu yaşayacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

dizisinin oyuncuları arasında; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman yer alıyor.

Barış Kılıç

Evrim Alasya

(Kıvılcım Arslan)

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Doğa Korkmaz

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Show TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti son bölümünün ardından yeDizinin yeni bölüm fragmanıbir süredir merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti 11 bölüm 2.fragmanı yayınlandı! İşte o merakla belenen fragman!