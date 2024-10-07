Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem bıçaklanmanın ertesinde bilincini yitirirken Alkanlı ailesi de Beste'nin şaibeli ölümüyle sarsılır. Meryem'i kurtaracak kanıt kaybolmuş, Levent Beste'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Vahid yüzünden çizgisini sertleştirmiştir. Artık Vahid'le ve temsil ettiği karanlıkla açıktan savaşan tahammülsüz biridir.

Kayıplara karışan Cüneyd ise kimliğini tamamen yitirmiş, adını Levent Alkanlı sanmaktadır. Bu hali onu eski dünyasından tanıyan tek kişi olan ve ailesinin başına gelen her şey için Meryem ve Zeynep'in gelişini suçlayan Mira ile karşılaştırır. Vahid'den kurtulmak için Müyesser'le bir gebelik oyununa girişen Zeynep ise bir yandan yakalanmamak için uğraşırken bir yandan da dur durak bilmeden Cüneyd'i aramaktadır.

Öte yandan Vahid kirli işlerini tuttuğu gizli dostlarından bile gizlediği büyük bir hedefin peşine düşmüştür. Bu sırrı, onu adım adım Cüneyd ve hamisi Lokman'a yaklaştırmaktadır. Sadi Hüdayi ise Vahid'e boyun eğmek zorunda kalsa da Cüneyd'den umudunu kesmemiş, cesurca bir oyunun içine girmiştir. Nihayetinde Meryem'in durumu Mira'yı hayatının en büyük gerçeği ile yüzleştirirken Zeynep de Cüneyd ile ilgili korkunç gerçeği öğrenecektir. Böylece geçtiğimiz sekiz ay boyunca yaşanan tüm bu olaylar, herkesin bugününe de ışık tutacaktır.

KIZIL GONCALAR 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.