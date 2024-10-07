Üye Girişi
Haberler

Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem bıçaklanmanın ertesinde bilincini yitirirken Alkanlı ailesi de Beste'nin şaibeli ölümüyle sarsılır. Meryem'i kurtaracak kanıt kaybolmuş, Levent Beste'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Vahid yüzünden çizgisini sertleştirmiştir. Artık Vahid'le ve temsil ettiği karanlıkla açıktan savaşan tahammülsüz biridir.

Kayıplara karışan Cüneyd ise kimliğini tamamen yitirmiş, adını Levent Alkanlı sanmaktadır. Bu hali onu eski dünyasından tanıyan tek kişi olan ve ailesinin başına gelen her şey için Meryem ve Zeynep'in gelişini suçlayan Mira ile karşılaştırır. Vahid'den kurtulmak için Müyesser'le bir gebelik oyununa girişen Zeynep ise bir yandan yakalanmamak için uğraşırken bir yandan da dur durak bilmeden Cüneyd'i aramaktadır.

Öte yandan Vahid kirli işlerini tuttuğu gizli dostlarından bile gizlediği büyük bir hedefin peşine düşmüştür. Bu sırrı, onu adım adım Cüneyd ve hamisi Lokman'a yaklaştırmaktadır. Sadi Hüdayi ise Vahid'e boyun eğmek zorunda kalsa da Cüneyd'den umudunu kesmemiş, cesurca bir oyunun içine girmiştir. Nihayetinde Meryem'in durumu Mira'yı hayatının en büyük gerçeği ile yüzleştirirken Zeynep de Cüneyd ile ilgili korkunç gerçeği öğrenecektir. Böylece geçtiğimiz sekiz ay boyunca yaşanan tüm bu olaylar, herkesin bugününe de ışık tutacaktır.

KIZIL GONCALAR 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber News Kızıl Goncalar Soğuk Haber Magazin TV

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024-2025 Balıkla yoğurt yenir mi? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 65 puanla nereye girilir? Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 70 puanla nereye girilir? Hadım Yasası çıkacak mı? Hadım nedir? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.