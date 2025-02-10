Kızıl Goncalar CANLI izle! 20 Ocak 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 34. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl 37. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 34. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in, Cüneyd'i manipüle etme girişimleri hız kazandıkça, onun ruh halindeki değişimi fark eden Zeynep'in huzursuzluğu daha da artar. Bu sırada Meryem, bakım evini tekkeye vakfetme kararının dergah üzerindeki yankılarıyla uğraşmaktadır. Sadi Hüdayi'nin, karşı hamlesi hem tarikat içinde hem de aileler arasında gerilimi arttırırken Meryem'in geçmişte yaşadıklarını tekrarlatmamaya kararlı olan Cüneyd, Sadi Hüdayi ve Aziz'in dayattığı geleneklere meydan okur.

Meryem'in dileğinin aksine onun tekkedeki varlığını ve kararlarını sorgulayan Levent ise Aziz'in dergaha gelen torunu Selim'le ilgili tehlikeli bir sırrı öğrenmek üzeredir. Selim'in gelişi ve Feyza'ya ilgisi Aziz'in planlarını sekteye uğratsa o, bunu bir fırsata çevirmeye kararlıdır. Aziz, bu yolla Cüneyd'i Zeynep'le olan evliliği üzerinden köşeye sıkıştırmaya karar verirken Cüneyd ise hem kadınları hem Zeynep'i korumak için hayati bir karar vermek zorunda kalacaktır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.