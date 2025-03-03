Kızıl Goncalar CANLI izle! 17 Şubat 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 40. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl 40. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 40. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can'ın ölümüyle büyük bir acıyla yüzleşen Cüneyd, Can'ı kendisinin öldürdüğünü düşünüpölümünün izlerini süreceği bir yolculuğa çıkarken Zeynep'ten mürşitlik yarışına dair aldığı kararı ululara iletmesini ister. Zeynep ise Cüneyd için Cüneyd'e rağmen riskli bir oyuna girip tekkedeki kadınlar için büyük bir adım atmaya karar verir. Zeynep'in hamlesiyle köşeye sıkışan Sadi Hüdayi karşı atağa geçip zafer kazanacakken, Feyza ile sınanacağından habersizdir. Zeynep'e gizli oyununda yardımcı olan Meryem bir yandan da Can'ın ölümü konusunda Cüneyd'i suçlayan Levent'i Cüneyd'le görüşmeye ikna eder. Zeynep'in kadınlarla ilgili hamlesi Meryem'i de duvarlarını yıkacağı bir yolculuğa çıkaracaktır. Çıktığı yolculukta Zeynep'le ve en sonunda da Levent'le yürüyen Cüneyd, Aziz'in her şeyi anlayıp harekete geçmesiyle köşeye sıkışır. Cüneyd, karşısında Aziz olduğunu bilmeden ipuçlarının peşinde yürümeye devam ederken nihayet aklını esir alan sırla yüzleşip tehlikeli bir karar verecektir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.