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Kızıl Goncalar 39. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar 39. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
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Kızıl Goncalar son bölümü ile ekrana geldi. 39. bölümü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler Kızıl Goncalar 39. bölüm tek parça, full izleme linkini araştırıyor. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için işte son bölüm izleme linki!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 39. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 39. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 39. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can'ın ölümüyle büyük bir acıyla yüzleşen Cüneyd, Can'ı kendisinin öldürdüğünü düşünüpölümünün izlerini süreceği bir yolculuğa çıkarken Zeynep'ten mürşitlik yarışına dair aldığı kararı ululara iletmesini ister. Zeynep ise Cüneyd için Cüneyd'e rağmen riskli bir oyuna girip tekkedeki kadınlar için büyük bir adım atmaya karar verir. Zeynep'in hamlesiyle köşeye sıkışan Sadi Hüdayi karşı atağa geçip zafer kazanacakken, Feyza ile sınanacağından habersizdir. Zeynep'e gizli oyununda yardımcı olan Meryem bir yandan da Can'ın ölümü konusunda Cüneyd'i suçlayan Levent'i Cüneyd'le görüşmeye ikna eder. Zeynep'in kadınlarla ilgili hamlesi Meryem'i de duvarlarını yıkacağı bir yolculuğa çıkaracaktır. Çıktığı yolculukta Zeynep'le ve en sonunda da Levent'le yürüyen Cüneyd, Aziz'in her şeyi anlayıp harekete geçmesiyle köşeye sıkışır. Cüneyd, karşısında Aziz olduğunu bilmeden ipuçlarının peşinde yürümeye devam ederken nihayet aklını esir alan sırla yüzleşip tehlikeli bir karar verecektir.

Kızıl Goncalar 39. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar 39. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

KIZIL GONCALAR 39. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kızıl Goncalar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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